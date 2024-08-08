Виталий Хоценко: Инвесткомитет рассмотрел проекты участников промышленных кластеров, связанные с выпуском импортозамещающей продукции

Губернатор Омской области рассказал о перспективных инвестиционных проектах, реализация которых обеспечит региону увеличение налоговых отчислений в бюджет и создание новых рабочих мест.

Глава региона отметил, что ведущий омский производитель котлов «ОмЗИТ-Энергомаш» выступил с инициативой построить в регионе завод теплоэнергетического оборудования.

«Предприятие будет выпускать современные котловые блоки. Компания инвестирует в производство 800 млн рублей, а объем налоговых отчислений в региональный бюджет в год будет составлять 162 млн рублей. Благодаря реализации проекта будет создано 130 новых рабочих мест», - сообщил Виталий Хоценко.

Производственное объединение «Квант» выступает инициатором проекта по запуску производства оборудования для теплообогрева установок и магистралей нефтеперерабатывающих заводов. Объем инвестиций в проект оценивается в более 171 млн рублей. Губернатор Омской области поставил задачу оказать инвестору содействие и начать подбор подходящей площадки.

«Омский каучук» планирует наладить выпуск полиизобутилена низкомолекулярного уровня, который используют в виде многофункциональных моющих присадок для моторных масел. Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей.

«Реализация проекта уже ведется, и в 2025 году планируется ввести производственный корпус в эксплуатацию. Кстати, это будет уникальное предприятие, так как производство полиизобутилена низкомолекулярного уровня в России сейчас не ведется», - отметил Виталий Хоценко.

Предприятие «Спецтех» планирует выпускать в Омской области импортозамещающие детали для трубопроводов и цельнолитой трубной заготовки. В России производство аналогичной продукции отсутствует. Общая сумма инвестиций в проект - 300 млн рублей.