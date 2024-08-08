Новый микрорайон на 28 тыс. жителей построят в Архангельской области с господдержкой

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Правительство Архангельской области и СЗ «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» в ходе работы II форума «Арктика – Регионы» в Архангельске заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве нового микрорайона «Арктика Парк» в Приморском муниципальном округе Архангельской области. Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, управляющий директор КРДВ Андрей Шарафутдинов и генеральный директор СЗ «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» Евгений Куницкий.

Объем инвестиций в жилищное строительство составит 123,75 млрд рублей. Проект будет реализовываться в течение 20 лет, с 2024 по 2044 год.

В рамках проекта планируется строительство жилых домов и социальной инфраструктуры. Жители микрорайона будут обеспечены предприятиями торговли и обслуживания, объектами досуга и отдыха, открытыми общественными пространствами в виде парков и скверов. Проект предусматривает строительство школы на 2,9 тыс. и детского сада на 1,9 тыс. мест. Объём инвестиций в строительство социальной структуры и благоустройства составит 20 млрд рублей.

Генеральный директор СЗ «ТРАНССТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ» Евгений Куницкий в ходе подписания соглашения отметил, что микрорайон «Арктика парк» станет первым городом-спутником в АЗРФ. Недалеко от Архангельска в районе международного аэропорта им. Ф. А. Абрамова вырастет новый микрорайон, где будет всё необходимое для качественной жизни - от коммерческих объектов до сферы досуга и образования. Концепция «дворов без машин» и обширная зеленая зона с детскими и спортивными площадками создадут атмосферу безопасности, уюта и активности.

«Реализация проекта позволит построить не только жилые кварталы и организовать для людей привычную современную городскую инфраструктуру, а создать новый стандарт комфортной городской среды, исключив все недостатки точечной застройки. В новом микрорайоне будут проживать более 28 тыс. жителей, в ходе его реализации будет создано 800 рабочих мест. Здесь будет построен Аквапарк, Дворец спорта, гостиничные комплексы с современным Конгресс-холлом. Предварительные технико-экономические показатели говорят о продуманности проекта, который станет не только пространством для проживания, но расширит зону культурного и социального влияния Архангельска на территорию области. «Арктика парк» станет примером сбалансированного градостроительства, способствующего созданию уникальной и гармоничной среды, доступной для всех жителей Архангельска», - отметил Евгений Куницкий.

Управляющий директор КРДВ Андрей Шарафутдинов:

«Новые проекты комплексной застройки позволят обновить наши арктические города, изменят их облик, повысят уровень жизни людей и улучшат социальный климат в регионе. Корпорация предоставит застройщику комплекс мер государственной поддержки, в том числе налоговые и административные льготы, в рамках одного из преференциальных режимов. Это даст инвестору возможность динамично реализовывать масштабный проект, обеспечивать жителей области качественным жильем в намеченные сроки. КРДВ как единый институт развития будет сопровождать проект на всех этапах и оказывать застройщику поддержку в режиме “одного окна”».

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев отметил, что подписанный документ станет важным шагом в создании комфортной среды для жизни населения на территории, где современное жилье, развитая инфраструктура и продуманные общественные пространства будут гармонично дополнять друг друга.