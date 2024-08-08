ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает строительство подстанции «Алга»
08 авг. 2024, 16:45:14
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Она располагается на территории особой экономической зоны в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии. Несмотря на сложные погодные условия, смонтированы каменные вывода здания КРУЭ, завершены работы по устройству кабельных колодцев.
На сегодняшний день подрядчики занимаются армированием плит маслоприемников, монтажем металлического ростверка здания ОПУ. Также продолжается раскладка железобетонных лотков, строительство временной дороги и завоз материала.
На подстанции «Алга» установят два силовых трансформатора мощностью 80 МВА каждый и другое электротехническое оборудование.
Завершение строительства запланировано на 2025 год.
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