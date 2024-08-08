«Русклимат» благодаря ФРП почти в три раза нарастил производство нагревательных элементов для бытовых приборов

08 авг. 2024, 15:45:00
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Источник:
Фонд развития промышленно...
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Компания «ИЗТТ-Сарапул», входящая в холдинг «Русклимат», нарастила в 2,7 раза выпуск трубчатых электрических нагревательных элементов (ТЭН) для тепловых приборов бытового и промышленного назначения. Производство налажено на новом заводе в индустриальном технопарке «ИКСЭл-Сарапул» в Удмуртской Республике.

Инвестиции в приобретение высокопроизводительного оборудования составили около 200 млн рублей, из которых 94 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития».

Ранее предприятие работало на арендованных площадях и выпускало до 14 тыс. ТЭН в месяц. После переезда и запуска оборудования объем месячного производства вырос в 2,7 раза – до 38 тыс. единиц. До конца 2024 года «ИЗТТ-Сарапул» изготовит 500 тыс. изделий, в 2025 году – 1 млн. В дальнейшем предприятие планирует выпускать до 2,5 млн ТЭН в год, что почти в 15 раз превышает уровень производства до модернизации.

«В нынешних условиях льготное финансирование по линии Фонда развития промышленности помогает бизнесу развиваться и наращивать темпы импортозамещения. Ориентация производства на выпуск компонентной базы – это большой шаг к повышению локализации, которая гарантирует высокое качество продукции, стабильность поставок и доступность сервисного обслуживания», – рассказал генеральный директор ООО «ИЗТТ-Сарапул» Максим Швец.

ТЭН предназначен для нагрева воздуха, газов, масел, воды и других жидкостей. Он устанавливается в бытовые приборы (котлы, бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, конвекторы, утюги, чайники и т.п.), а также в отопительное и вентиляционное оборудование промышленного назначения.

ТЭН изготавливают в виде металлической трубки из меди или нержавеющей стали, внутри которой по центру расположен нагреватель (нить или спираль) из сплава, способный работать при высоких температурах. Пространство внутри трубки заполняется электроизолирующим теплопередающим материалом – порошкообразным оксидом магния. Текущий уровень локализации производства составляет порядка 80%,а в горизонте двух лет планируется повысить его до 100%.

Основной покупатель продукции сарапульского предприятия – другой заемщик ФРП и лидер отечественного рынка теплового оборудования «Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ). В декабре 2023 года ИЗТТ модернизировал в Киржаче (Владимирская область) и Ижевске (Удмуртская Республика) производственные площадки по выпуску тепловых приборов и водонагревательного оборудования. Общие инвестиции в проект модернизации обоих предприятий превысили 135 млн рублей, из которых 106,3 млн рублей предоставил ФРП. В Ижевске были автоматизированы участки металлообработки и покраски, а в Киржаче – роботизирован участок штамповки.

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