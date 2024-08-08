Строительную отрасль в Архангельской области будут развивать с помощью создаваемой территории опережающего развития

Одним из проектов станет строительство в Архангельске завода железобетонных изделий. Трехстороннее соглашение о взаимодействии в реализации проекта между Правительством Архангельской области, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией «МТ Архангельск» подписано сегодня на полях II форума «Арктика – Регионы» в столице Поморья. По соглашению, проект будет реализован на создающейся в Архангельской области новой территории опережающего развития.

Подписи под документом поставили первый заместитель губернатора Архангельской области, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев, управляющий директор инвестиционного департамента КРДВ Андрей Шарафутдинов и генеральный директор компании «МТ Архангельск» Михаил Черняев.

Как отметил первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев, проект направлен на стимулирование развития рынка железобетонных изделий не только в Архангельской области, но и в целом в Северо-Западном федеральном округе.

«Актуальность проекта обусловлена растущими потребностями строительной отрасли, в том числе в связи с активной реализацией в регионе инфраструктурных проектов. Новое производство позволит усовершенствовать логистику большой стройки и ускорить воплощение этих проектов в жизнь», – сказал Алексей Алсуфьев.

Управляющий директор инвестиционного департамента КРДВ Андрей Шарафутдинов подчеркнул:

«Проект станет одним из стартовых резидентов новой территории опережающего развития «Столица Севера». Корпорация окажет содействие инвестору в получении статуса резидента, пользовании всеми доступными преференциями и в предоставлении земельного участка под проект. Экономика региона получит новое производство, которое поспособствует развитию инфраструктуры и создаст новые рабочие места».

Согласно подписанному документу, компания «МТ Архангельск» вложит в создание нового предприятия порядка 2,5 млрд рублей, на заводе будет создано более 140 новых рабочих мест. Инвестор намерен получить статус резидента ТОР и воспользоваться соответствующими льготами.