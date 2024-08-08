В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ Пермского края

08 авг. 2024, 14:00:00
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
Минстрой России
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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в рамках которой обсуждалась реализацию федеральных проектов, входящих в действующий национальный проект «Жилье и городская среда». Также были затронуты вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализации его мероприятий.

В регионе активно развивается жилищное строительство. По данным Росстата, за шесть месяцев этого года в регионе введено 772,2 тыс. кв. метров жилья, из которых 196,8 тыс. кв. метров относятся к МКД.

Благоустройство территорий имеет огромное значение для создания комфортной и привлекательной среды для жизни. Ухоженные парки, скверы, улицы и дворы не только улучшают эстетический облик населенных пунктов, но и положительно влияют на физическое и психологическое здоровье жителей.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является одним из самых узнаваемых в нашей стране. Жители регионов сами выбирают общественные и дворовые пространства, которые они хотели бы изменить. В 2024 году в Пермском крае благоустроено 43 территории. Регион принимает активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2019 года благоустроено восемь проектов-победителей. В этом году от региона поступило 12 заявок на конкурс», – сообщил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В 2024 году на победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения» претендуют проекты из городов Оса, Кунгур, Губаха, Красновишерск, Соликамск, Нытва, Чернушка, Березники, Усолье, Кудымкар, Краснокамск и Горнозаводск.

Благодаря реализации программы по расселению аварийного жилищного фонда в Пермском крае с 2019 года свои жилищные условия улучшили 47,9 тыс. человек, переехав из 750,8 тыс. кв. метров жилья. Более 300 семей только в этом году переехали в новостройки.

Губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что в Пермском крае по поручению президента РФ Владимира Путина активно применяется комплексный подход к развитию территорий.

«Важно уходить от точечной застройки к комплексному развитию. При этом, помимо строительства жилья, застройщики берут на себя обязательства по благоустройству прилегающего к дому участка, а также по возведению социальной инфраструктуры. Сейчас в Пермском крае реализуются 18 проектов КРТ на земельных участках суммарной площадью более 168 га. Только по проектам КРТ жилой застройки взамен аварийному жилфонду будет возведено более 230 тысяч кв. метров нового», – рассказал глава региона.

За счет средств механизмов, входящих в «Инфраструктурное меню», в регионе планируется построить автомобильные дороги, модернизировать и реконструировать объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе приобретены 99 автобусов.

Во время встречи было отмечено, что в Пермском крае строятся значимые объекты социальной инфраструктуры. В преддверии Дня строителя в рамках совещания Президента с членами Правительства РФ состоялся запуск новой краевой инфекционной больницы в Перми. При строительстве медицинского учреждения использовались уникальные технологические решения. Входы в палаты расположены так, чтобы избежать перекрестного заражения. Также каждый медицинский бокс обладает своим собственным вентиляционным ходом, что позволяет исключить возможность распространения инфекции.

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