​Более 5 тысяч рабочих мест для IT-специалистов создадут в Ярославской области

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, создание новых рабочих мест в IT-сфере стало возможным благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в Ярославле и Рыбинске компанией «Тензор».

– В историческом центре Рыбинска за аутентичными фасадами появится современный IT-центр. Вместе мы реализуем еще два проекта, о которых договорились на Петербургском экономическом форуме, – отметил Михаил Евраев. – Для нас эти проекты крайне важны. Они помогают развивать наш научно-технологический потенциал, реализовывать прорывные идеи, создавать инновации, привлекать в регион лучших специалистов и показывать нашей молодежи пример того, какие успешные компании есть дома и каких высот можно достичь, став частью их команд. В результате будет создано более 5 тысяч рабочих мест.

Строительство IT-центра в Рыбинске уже активно идет – четырехэтажное здание объединит в себе технологичность и архитектурные традиции города и дополнит облик улицы Чкалова. В настоящее время на объекте возведен монолит, подведены инженерные магистрали, ведутся работы по устройству внутренних перегородок, кровли и фасадов, до конца 2024 года планируется закрыть теплый контур и приступить к внутренней отделке.

В центре на площади 3 тысячи квадратных метров будут созданы все условия для формирования и активной жизни IT-сообщества: офисы открытого типа для командной и индивидуальной работы, зоны отдыха, конференц-зал, кафе и подземная парковка.

– Центр разработки создаст в Рыбинске порядка 300 рабочих мест и станет новой точкой притяжения для IT-специалистов в регионе, – рассказал директор компании «Тензор» Сергей Уваров. – На площадке будут собраны команды из сотрудников разных направлений: backend- и frontend-разработчики, QA-инженеры, системные аналитики и многие другие. Условия, которые мы создаем в том числе при поддержке Правительства Ярославской области, высоко оцениваются нашими сотрудниками. Проектируя каждый новый офис, мы хотим привлекать в наши города лучших IT-специалистов страны, чтобы они творили, осваивали новые технологии и создавали продукты, которые упрощают работу миллионов предпринимателей.

ООО «Компания «Тензор» – крупный федеральный холдинг, разработчик экосистемы для бизнеса «Saby» (СБИС). В 2024 году количество пользователей системы выросло до 6,7 млн.