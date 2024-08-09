Автономные солнечные панели опередили крупные электростанции по темпам ввода в КНР

09 авг. 2024, 15:30:00
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Источник:
Ассоциация Глобальная эне...
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Проекты в области автономной солнечной генерации обретают всё большую популярность в Китае. По данным Национального энергетического управления, в 2023 г. на долю малых проектов в жилищном секторе, промышленности и сфере услуг в стране пришлось 45% ввода мощности солнечных панелей в КНР (96,3 из 216,3 гигаватта, ГВт). При этом в первом квартале 2024 г. ввод автономных солнечных панелей достиг 23,8 ГВт, превзойдя аналогичный показатель для крупных солнечных электростанций, не привязанных к конкретной группе потребителей (21,9 ГВт).

В Китае к малым электростанциям относятся проекты мощностью не более 6 мегаватт (МВт), которые реализуются на крышах частных и многоквартирных домов, а также на территории сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Такие проекты позволяют обеспечить растущую потребность в энергоснабжении и при этом минимизировать расходы на подключение к сети и закупку инверторов, позволяющих преобразовывать постоянный ток в переменный. Преимуществами также являются близость к потребителю и практически нулевые сетевые потери электроэнергии.

Бум автономных проектов в солнечной генерации стал возможен благодаря удешевлению технологий. Если в 2012 г. среднемировая стоимость ввода солнечных панелей составляла $3343 на киловатт (кВт) мощности, то в 2022 г. – $876 на кВт, согласно данным IRENA. Нормированная стоимость выработки электроэнергии на солнечных панелях за тот же период сократилась в пять с лишним раз – с $0,21 до $0,04 на киловатт-час (кВт*ч) соответственно.

Вдобавок, сказывалось общее лидерство КНР в развитии технологий солнечной генерации. В частности, Китай является крупнейшим в мире производителем металлического кремния: в 2022 г. на долю КНР приходилось 79% глобального предложения этого вида сырья, согласно данным Геологической службы США (USGS). При этом в прошлом году в первой тридцатке крупнейших в мире компаний-поставщиков кремниевых пластин, ячеек и модулей насчитывалось 29 компаний со штаб-квартирой в КНР (оценка S&P Global Platts).

Важную роль играет и господдержка. Так, в июне 2021 г. Национальная энергетическая администрация начала реализацию программы стоимостью в 1 трлн юаней ($140 млрд), которая была призвана простимулировать установку солнечных панелей на крышах административных учреждений, образовательных центров и больниц. По оценке регуляторов, в программе приняли участие организации из почти четверти уездов, действующих на территории КНР.

Рост популярности автономной солнечной генерации характерен не только для Китая, но и для ряда других стран мира. Например, в США ввод солнечных панелей мощностью не более 1 мегаватта (МВт) в жилищном секторе, промышленности и сфере услуг ускорился с 5,5 гигаватта (ГВт) в 2021 г. до 7,9 ГВт в 2023 г., согласно данным Управления энергетической информации (EIA). Одной из причин стал всё тот же фактор господдержки: расходы на приобретение и установку солнечных панелей частично вычитаются из обязательств по подоходному налогу.

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