GENESIS с официальным визитом посетили представители Администрации Екатеринбурга

31 июля 2024 года GENESIS с официальным визитом посетили заместитель Главы Екатеринбурга Дмитрий Юрьевич Ноженко и Глава департамента промышленной и инвестиционной политики Евгений Александрович Копелян. Цель встречи заключалась в знакомстве с современными технологиями и бизнес-процессами, внедряемыми на предприятии.

В рамках мероприятия была проведена презентация производственных мощностей и лаборатории GENESIS. Гостям продемонстрировали работу новой экструзионной линии, которая сейчас используется для решения задач R&D отдела и разработки новых технологичных видов полимерных компаундов.

Также на встрече обсуждались бизнес-процессы компании, которые направлены на оптимизацию производства и улучшение взаимодействия с партнёрами. Важным аспектом диалога стала кооперация GENESIS с местной администрацией и другими предприятиями, такими как УЗГА и "Оптико-механический завод", что открывает новые возможности для совместных проектов.

Визит завершился обменом мнениями между руководителями о перспективах дальнейшего сотрудничества и поддержке местных производств, что, безусловно, способствует укреплению позиций Екатеринбурга как промышленного центра страны и созданию новых рабочих мест. Руководство GENESIS выразило благодарность почётным гостям за проявленный интерес к деятельности предприятия. Подобные встречи, по мнению представителей компании, являются важным шагом на пути к эффективному взаимодействию бизнеса и власти, что способствует достижению общих целей и развитию региона.

