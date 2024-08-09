Концерн «Росэнергоатом» к 2030 году планирует построить технопарки в Мурманской и Ленинградской областях

4 часа назад
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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Они будут обладать рядом преимуществ, в том числе, за счёт гибкости выбора большого спектра инфраструктурных услуг.

Планируется, что в состав технопарков, оператором которых станет компания контура «Росэнергоатома», будут входить энергоемкие производственные мощности, в том числе, по производству водорода, химических удобрений и изготовления электроники.

Концерн «Росэнергоатом» планирует реализовать в Сосновом Бору (Ленинградская область) и Полярных Зорях (Мурманская область) пилотные проекты по созданию технологических площадок (технопарков).

Комплексы будут иметь развитую энергетическую инфраструктуру с целью обеспечения на выгодных условиях энергоснабжения промышленных и других потребителей, играющих ключевую роль в развитии регионов.

Соответствующая программа «Создание технологических площадок на территориях расположения АЭС» утверждена Госкорпорацией «Росатом». Работы по созданию пилотных технопарков планируется завершить к 2030 году.

«Модель программы достаточно гибкая и позволяет подстраиваться под стремительно изменяющееся законодательство в области энергетики, а также под разные потребности потенциальных клиентов» – подчеркнул Первый заместитель генерального директора ООО «АТЭС» - руководитель проекта Евгений Ильчук.

Технологические площадки будут размещаться в непосредственной близости от АЭС с развитой сетевой и транспортной (автомобильной и железнодорожной) инфраструктурой. Оператором проекта будет компания контура Электроэнергетического дивизиона «Росатома» - ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», которая будет предоставлять площадки для оперативного подключения и электроснабжения предприятий Госкорпорации «Росатом» и новых потребителей.

Планируется, что в состав технопарков будут входить энергоемкие производственные мощности, в том числе предприятия по производству водорода, химических удобрений, изготовления электроники, производства плат и другие.

Компаниям, получившим статус резидента технопарка, будут предоставлены гарантии размещения на площадке собственных производств с возможностью потребления низкоуглеродной электроэнергии, подтвержденной «зелеными» сертификатами.

Таким образом, технологические площадки «Росэнергоатома» будут обладать рядом преимуществ, в том числе, за счёт гибкости выбора большого спектра инфраструктурных услуг. При строительстве технопарков будут применяться передовые отечественные технологии, российское оборудование и материалы, тем самым будут оказываться меры поддержки местным производителям и малому бизнесу.

Размещение технопарков в дальнейшем рассматривается на всех площадках российских АЭС.

Сегодня электроэнергетика, в том числе атомная, является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

АО «Концерн «Росэнергоатом» - крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве «зелёной» электроэнергии. В состав Концерна «Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 36 энергоблоков (включая плавучий энергоблок (ПЭБ) ПАТЭС в составе 2-х реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 28,5 ГВт. Доля атомной генерации на сегодняшний день составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Основными видами деятельности ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (ДЗО Концерна «Росэнергоатом») являются производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), водоснабжение и водоотведение в городах-спутниках АЭС. ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», как специализированная энергетическая дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», осуществляют свою деятельность силами шести филиалов, в частности, по внедрению новых технологий, программ энергосбережения, оснащению потребителей приборами учета, выполнению работ в рамках инвестиционных проектов по замене, ремонту, модернизации оборудования. В компании работает более 900 человек, в том числе, высококвалифицированные специалисты в области проектирования и строительства, что позволяет своими силами осуществлять весь спектр необходимых работ и мероприятий, направленных на достижение качественной и безаварийной работы.

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