Корпус цифровых и информационных технологий РЭУ имени Плеханова продолжат строить с поправками на отечественное оборудование

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова – один из старейших вузов страны по подготовке специалистов в области экономики, финансов, товароведения, технологий, логистики и других направлений в сфере организации производства и управления бизнес-процессами. Учебную базу вуза в ближайшее время пополнит корпус цифровых и информационных технологий. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение, рассмотрев изменения в проектной документации в ходе экспертного сопровождения.

По замечаниям экспертов в проектную документацию вносились ряд изменений, которые были представлены на повторную экспертизу.

«В результате корректировок архитектурных и объемно-планировочных решений уточнены строительные объемы надземного и подземного уровней здания, выполнена перепланировка административных помещений второго этажа. Кроме того, ранее предусмотренные проектом импортные строительные материалы и оборудование заменены на аналоги отечественного производства», – рассказала эксперт Главгосэкспертизы Светлана Кораблева.

Строящийся корпус цифровых и информационных технологий расположен на территории РЭУ имени Плеханова на Большой Серпуховской улице в Москве. Площадь участка проектирования – 1,04 гектара, общая площадь 9-этажного здания составит 23 462,4 кв. м, с учетом двух подземных уровней для технических помещений и парковки автотранспорта. В целом здание рассчитано на одновременное пребывание 1200 студентов и 150 сотрудников университета.

В ходе экспертного сопровождения также было подтверждено соответствие требованиям дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и беспрепятственной среды для перемещения людей с ограниченными физическими возможностями.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова».

Генеральный проектировщик – ООО «Армид».