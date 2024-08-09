Новый путь открыли на бамовском перегоне Нора — Меун

После переключения на цифровую систему управления открыто движение поездов по двухпутной вставке на ещё одном перегоне БАМа Нора — Меун в Амурской области.

В ходе работ:

уложено 9,8 км нового пути

смонтировано 4 стрелочных перевода

построено 7 мостов

переработано более 328 тыс. м³ грунта

Для снижения влияния паводков обустроены отводные канавы, земляное полотно железнодорожного пути поднято на высоту до 10 метров.

Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании железной дороги и исключить просадку пути, отсыпали 26 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

Во время строительства использовались технологии, снижающие влияние на окружающую среду. После полного окончания модернизации участка железнодорожники выпустят в местные реки более 10 тыс. молоди сазана и 3,8 тыс. молоди осетра, а также высадят почти 30 тыс. саженцев лиственницы Каяндера, хорошо растущей в непростых условиях Дальнего Востока.

Завершение комплексной реконструкции на линии Улак — Февральск, где располагается перегон Нора — Меун, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 50 млн тонн

Источник: Телеграм-канал РЖД