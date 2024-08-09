Подмосковный Мининвест помогает бизнесу оптимизировать решения по техприсоединению

Экономический эффект работы Штаба по защите бизнеса при Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области в рамках взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями региона оценивается почти в 3 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Одним из наиболее сложных вопросов для бизнеса при реализации инвестпроектов в Московской области является задача по техприсоединению. Вопросы, поступающие в систему ЦУР «Бизнес» по этой теме, как правило, передаются в Штаб по защите бизнеса, созданный при Мининвесте. На сегодняшний день экономический эффект для бизнеса от работы Штаба по вопросам техприсоединения с ресурсоснабжающими организациями области оценивается в 2,98 млрд рублей», - сообщила Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что на базе Штаба по защите бизнеса при Мининвесте для решения наиболее острых обращений бизнеса по вопросам техприсоединения были созданы два отдельных Штаба по техприсоединению. Так, с мая 2023 года действует Штаб по техприсоединению к электрическим сетям с ПАО «Россети МР», который оказывает содействие бизнесу в решении таких вопросов, как сокращение сроков осуществления техприсоединения, снижение стоимости техприсоединения, восстановление и подача электричества. За период работы Штаба было проведено 9 заседаний, в рамках которых нашли решения по 26 вопросам. Экономический эффект по решенным задачам оценивается в 2,4 млрд рублей.

С марта 2024 года в регионе действует Штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз», который решает аналогичные задачи, но уже с газовой компанией. На двух заседаниях этого Штаба было решено 14 вопросов по техприсоединению. Экономический эффект работы – 580 млн рублей.

Например, поддержкой Штаба воспользовалась территориальная электросетевая организация «Калиновские электрические сети». Компания обратилась за помощью в ускорении процесса модернизации сети, которая подразумевала значительное увеличение мощности. Сроки реализации проекта неоднократно переносились подрядной организацией. Вопрос был вынесен на очередное заседание Штаба по технологическому присоединению с ПАО «Россети Московский регион», в кратчайший срок строительно-монтажные работы были выполнены и напряжение было подано. Решение вопроса позволит подключить еще больше потребителей электроэнергии и откроет новые возможности для инвесторов и предпринимателей.