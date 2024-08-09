Республика Алтай: акцент на социально значимых дорожных объектах

В 2024 году в Республике Алтай доля дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, достигнет 51%, местного значения — 85,83%. Объем федеральной поддержки на реализацию дорожной деятельности в субъекте в текущем году составляет 3,9 млрд руб.

Так, в программу работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году вошел 61 объект общей протяженностью 195,14 км. При выборе объектов будущего ремонта особое внимание уделяется маршрутам к социально значимым учреждениям: медицинским и образовательным. В частности, в 2024 году обновят 1,5 км школьных маршрутов, а также 9,9 км подъездов к поликлиникам и больницам.

Республика Алтай является одним из самых популярных туристических направлений в стране, поэтому важной задачей является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в местах притяжения туристов. Например, в этом году приведут к нормативам 5-километровый участок автодороги Усть-Сема – Чемал – Куюс. По этому маршруту следует транспорт, направляющийся к местной достопримечательности ― Ороктойскому мосту. Он соединяет два берега Катуни в самом узком и глубоком месте реки, глубина здесь доходит до 70 м. Ороктойский мост включен в большинство туристических маршрутов. На сегодняшний день на отрезке Чемальского тракта укладывают новое асфальтобетонное полотно. Завершить объект планируется в октябре текущего года.

Благодаря федеральной поддержке в республике реализуется ряд капиталоемких дорожных объектов. В частности, продолжается строительство мостового перехода через реку Катунь у села Платово. Он соединяет Республику Алтай с Алтайским краем. Строительство объекта необходимо для бесперебойного транспортного сообщения двух регионов. Сейчас движение автомобилей осуществляется по мосту с ограниченной грузоподъемностью (до 7 тонн). Строительно-монтажные работы стартовали в 2022 году, их завершение планируется в 2027-м. На сегодняшний день готовность объекта составляет 30,6%.

С 2022 года ведется строительство автомобильной дороги Балыктуюль – Балыкча (через перевал Кату-Ярык). Ежегодно в Чулышманскую долину, к которой ведет автомобильная дорога, приезжают тысячи туристов. Трасса обеспечивает транспортную доступность к населенным пунктам Улаганского района и к южному берегу Телецкого озера, одной из самых известных достопримечательностей Республики Алтай.

На сегодняшний день техническая готовность объекта ― более 15%. На период с 2025 по 2028 год предусмотрен объем финансирования из федерального бюджета в размере 3 665,9 млн руб. Планируемый срок окончания строительства — 2028 год.

Также продолжаются строительные работы на автодороге Урлу-Аспак – Каракол на участке км 5+300 – км 15+600. До 2026 года планируется ввести в эксплуатацию 10,5 км. Сметная стоимость объекта — 1 313,7 млн руб. На сегодняшний день техническая готовность составляет 68,9%. Кроме того, запланированы работы по строительству еще двух участков этой трассы (км 15+600 – км 26+200 и км 26+200 – км 32+000) до 2027 года. Это обеспечит полноценный доступ к туристическому кластеру «Каракольские озера».

Также в планах дорожников ― строительство трассы Иогач – кордон Самыш, которая обеспечит транспортную доступность ГЛК «Телецкий».