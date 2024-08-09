Сергей Цивилев и Сергей Меняйло обсудили развитие ТЭК Республики Северная Осетия–Алания

Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло, в ходе которой были рассмотрены вопросы развития топливно-энергетического комплекса.

Ключевой темой встречи стало исполнение поручения Президента России по социальной газификации.

«Перевод частного сектора на газоснабжение – важный фактор, способствующий улучшению качества жизни граждан», – отметил Сергей Цивилев.

Министр подчеркнул, что подключение домовладений к сетям газоснабжения подводится без привлечения средств граждан за счёт средств Единого оператора газификации.

Глава энергетического ведомства добавил, что по поручению Президента проводится работа по расширению социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества и садоводческие некоммерческие организации.

Также Сергей Цивилев и Сергей Меняйло обсудили ход строительства газопровода протяженностью 16 км от газораспределительной станции «Зарамаг» до Всесезонного Горно-рекреационного комплекса «Мамисон».

«Строительство комплекса будет способствовать увеличению туристического потока и социально-экономическому развитию региона», – рассказал Сергей Цивилев.

Кроме того, на рабочей встрече были рассмотрены вопросы увеличения мощности Гизельдонской и Дзауджикауской ГЭС за счёт модернизации генерирующего оборудования.