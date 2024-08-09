Три новых промышленных предприятия появятся в Кузбассе благодаря государственной поддержке

На заседании совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса были рассмотрены заявки от инвесторов. По итогам было принято решение о предоставлении государственной поддержки для строительства логистического склада на территории Кемеровского муниципального округа, а также для реализации проектов на территориях опережающего развития «Прокопьевск» и «Юрга».

«В Кузбассе активно реализуются крупные инвестиционные проекты. В регионе созданы все условия для того, чтобы каждый инвестор мог успешно развивать свой бизнес. Три компании, которые мы решили поддержать на инвестсовете, планируют вложить более 7,5 млрд рублей и создать более 2 тысяч новых рабочих мест. Сейчас в Кузбассе уже воплощаются в жизнь многие перспективные проекты. Мы приглашаем новых инвесторов присоединиться к нам и развивать регион, создавая новые возможности для бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса (по экономике) Елена Терзитская.

На инвестсовете поддержали реализацию проекта по строительству универсального склада для продовольственных и непродовольственных товаров на территории Кемеровского муниципального округа. Это будет автономный и обособленный распределительный центр для компании «СберЛогистика». После завершения строительства складские площади будут сданы в аренду компании без права выхода из договора аренды на срок 10 лет. Объем инвестиций в проект составит более 7,5 млрд рублей. Срок реализации проекта — с 2024 по 2026 год.



В Прокопьевске ООО «Ремонтный завод электромашин «Седмал» планирует открыть ремонтный завод электромашин. Цель проекта — создание предприятия по ремонту электродвигателей (генераторов, электрооборудования) карьерной техники.



На территории опережающего развития «Юрга» запланировано строительство завода по переработке металлической стружки, в результате будет получено сырье для производства ферросплавов.



Напомним, в Кузбассе на сегодняшний день действуют четыре территории с льготным налоговым режимом: «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». Статус резидента ТОР позволяет компаниям получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять в развитие производства, создавать новые рабочие места и обеспечивать достойный уровень оплаты труда. По решению Президента России Владимира Путина срок функционирования ТОР продлен до 2030 года.