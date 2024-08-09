В Татарстане построят новый грузовой речной порт

Новый грузовой речной порт планируют построить на Каме в Алексеевском районе Татарстана к 2030 году. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"Это очень крупный проект - грузовой речной порт, который к 20230 году уже должен функционировать полным образом. Сейчас там идет разработка проект-сметной документации", - сказала она.

Глава Алексеевского района Сергей Демидов отметил, что территория под строительство порта изначально использовалась для выгрузки и погрузки грузов в рамках строительства трассы "Алексеевское - Альметьевск". "Потом у инвесторов родилась идея: столько вложено денег, надо развивать", - объяснил Демидов.

Он отметил, что все необходимые изменения в схемы территориального планирования по объекту уже внесены. Земельные участки под строительство грузового порта сформированы.