Завершена надвижка моста на обходе Нижнекамска

Строители АО «ДиМ» (Дивизион «Дороги и Мосты», Нацпроектстрой) завершили последний этап надвижки моста через Каму на обходе Нижнекамска. За четыре дня специалисты Мостоотряда-41 переместили пролетное строение на 94 метра и соединили берега реки.

На торжественной церемонии, посвященной завершению надвижки, строителей поблагодарили за работу Раис Татарстана Рустам Минниханов, руководитель ФДА «Росавтодор» Роман Новиков, главный инженер АО «ДиМ» Александр Рябоконь и представитель компании-проектировщика, начальник управления проектных работ «Института «Стройпроект» Павел Бобков.

В ближайшее время строители начнут демонтаж стапеля, на котором собирали пролетное строение. На освободившемся месте будут установлены береговые опоры и смонтированы пролеты.

Мост через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов - наиболее крупное искусственное сооружение на строящемся продолжении трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга.

Акционерное общество «Дороги и Мосты» входит в инфраструктурную корпорацию АО «Группа компаний Нацпроектстрой», в которой также консолидированы основные активы Группы компаний 1520 и ТЭК «Мосэнерго». Сделка по выходу ВЭБ.РФ из капитала Нацпроектстроя завершена в 2023 году.