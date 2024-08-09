На Загорской ГАЭС ведутся работы по замене пускового тиристорного устройства

В 2024 году на Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») заменят одно из двух пусковых тиристорных устройств (ПТУ), выработавших свой ресурс.

Масштабный производственный проект реализуется в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро. Переход на новое оборудование повысит безопасность и надежность работы не только энергопредприятия, но и энергосистемы в целом.

Пусковое тиристорное устройство, предназначенное для плавного пуска и остановки обратимых гидроагрегатов, является ключевым оборудованием гидроаккумулирующей электростанции.

ПТУ-2, эксплуатируемое на Загорской ГАЭС с 2007 года, подверглось значительному физическому износу и перестало отвечать современным требованиям, а расчетный срок службы оборудования, установленный заводом-изготовителем, истек.

В настоящее время на станции ведутся работы по обновлению всего комплекса оборудования. Модернизация ПТУ-2 предусматривает полную замену силовой части, включая реакторное оборудование, системы управления, цепей защит и измерений.

На данном этапе завершился демонтаж устаревшего оборудования. Строительно-монтажные работы ведутся в активной фазе: подготовлены фундаменты и опорные конструкции для размещения обновленных устройств, проложено более 20 км кабельных линий, установлена значительная часть высоковольтных силовых шкафов 15,75 кВ, обновлены шкафы с вторичным и вспомогательным оборудованием до 1кВ, выполняется подготовка для их присоединения к внешним связям.

Новейшее пусковое тиристорное устройство изготовлено специально для Загорской ГАЭС специалистами АО «ВНИИР» (г. Чебоксары). Современное российское оборудование обладает улучшенными техническими характеристиками, более развитой системой защиты и диагностики. После модернизации полная выходная мощность установки увеличится на 25%. Благодаря применению новых технологий время пуска гидроагрегатов станции существенно сократится.

Планируется, что обновленное ПТУ-2 введут в эксплуатацию в конце года после выполнения пусконаладочных работ и интеграции устройства в действующее оборудование станции.

Загорская ГАЭС – крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, расположенная в Московской области. Установленная мощность станции: в турбинном режиме – 1 200 МВт, в насосном режиме – 1 320 МВт. В состав генерирующих мощностей Загорской ГАЭС входят шесть обратимых гидроагрегатов, каждый мощностью 200/220 МВт соответственно. Среднегодовая выработка электроэнергии – 1,9 млрд. кВт·ч.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт.