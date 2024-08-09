Проект тоннеля под Транссибом в Кирове прошел госэкспертизу

Проект строительства тоннеля под Транссибом в Кирове получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.

"Успешно завершили первый ключевой этап. Это самый сложный инженерный проект в Кировской области на данный момент, поэтому при разработке документации учитывали все детали", - написал Соколов.

По его информации, следующий этап проекта - конкурсная процедура выбора подрядчика - стартует в конце августа-начале сентября.

"Мы получили федеральную поддержку. Знаю, как этот транспортный переход нужен и важен не только для жителей Кирова, но и для районов области. Сейчас железнодорожный переезд в Нововятском районе - сплошное препятствие для всех водителей, которые едут в юго-восточном направлении. В год 650-летия Кирова планируем приступить к долгожданным работам и постараемся сделать все к 2028 году", - написал губернатор.

Как сообщалось, Кировская область в 2023 году получила согласие федерального центра на софинансирование строительства тоннеля под Транссибом в областном центре и моста через реку Чепца в Кирово-Чепецке. Мост через Чепцу станет частью южного обхода Кирова.