«Россети Кубань» завершили ремонт трех высоковольтных подстанций на востоке Краснодарского края

Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань завершили ремонт подстанций 35 кВ «Зеленчукская», «Митрофановская» и «Удобная». Энергообъекты обеспечивают электроэнергией свыше 12 тыс. потребителей и социально значимые объекты в Гулькевичском, Кавказском и Отрадненском районах Краснодарского края.

Энергетики выполнили капитальный ремонт высоковольтных выключателей, разъединителей, силовых трансформаторов, провели техобслуживание устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики.

– Ремонтные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения потребителей, а также школ, детских садов, больниц, объектов коммунальной инфраструктуры. План по ремонту оборудования высоковольтных подстанций в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в филиале выполнен с опережением графика, – рассказала директор Армавирских электрических сетей Наталья Десятова.

Ранее специалисты завершили капитальный ремонт на подстанциях «Советская» и «Хуторок» в Новокубанском районе, «Отрадо-Ольгинская», «Кубань» в Гулькевичском районе, «Найденовская» в Кавказском районе, а также «Успенская», «Плодопитомник» и «УНПС» в Успенском районе.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 73 питающих центра 35-110 кВ и более 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.