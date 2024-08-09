«Россети Ленэнерго» расширяют сотрудничество с российскими производителями в области робототехники

Специалисты «Россети Ленэнерго» посетили производственную площадку ООО «МГБОТ» в Санкт-Петербурге. Энергетики познакомились с новейшими конструкторскими решениями и методическими разработками компании в области «интернета вещей» и робототехники.

Представителям электросетевой компании показали образовательные наборы, продемонстрировали способы применения робототехники в производстве, а также основную номенклатуру электротехнической продукции: контроллеры, датчики, сенсоры, платы расширения, модули, исполнительные устройства.

«При реализации проектов и проведении НИОКР мы всегда основываемся на применении передовых технологий и инновационного оборудования, которое предлагает рынок. В рамках встречи отметили для себя наиболее удачные практики коллег, созданные на отечественном производстве. Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений с региональными производителями электротехнического оборудования», – отметил руководитель департамента технологического развития и инноваций «Россети Ленэнерго» Сергей Шувалов.

Образовательные наборы позволяют создавать новые программы дополнительного образования по освоению компетенции «Интернет вещей», а также существенно расширить образовательную программу в концепции конвергентного подхода к обучению.

Напомним, с 2018 года «Россети Ленэнерго» реализуют программу непрерывного профобразования «Школа – вуз/ссуз – предприятие». Это уникальная система подготовки специалистов для электроэнергетической отрасли, состоящая из трех этапов: профориентация школьников для поступления в профильные вузы, система дуального обучения в университете и дальнейшая работа в компании.