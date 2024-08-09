«Саратовские РС» подключили к электрическим сетям станцию сотовой связи

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение телекоммуникационного оборудования в селе Генеральское Энгельсского района

Основной источник электроснабжения – подстанция 110/6/10 кВ «Шумейка». Для присоединения станции сотовой связи к существующим электрическим сетям энергетики построили линию электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ. Для ее сооружения потребовались 4 железобетонные опоры, самонесущий изолированный провод протяженностью около 100 метров и линейная арматура. В трансформаторную подстанцию, из которой выходит ЛЭП, установили дополнительный автоматический выключатель. С целью учета объема потребленной электроэнергии смонтирован трехфазный интеллектуальный электрический счетчик с внутренним устройством контроля мощности.

Эксплуатация новой базовой станции позволит увеличить зону уверенного приема сигнала сотовой связи и улучшить ее качество. С запуском объекта повысится качество мобильного доступа в интернет, расширятся возможности работы с современными цифровыми сервисами.

Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим можно на Портале электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или в мобильном приложении «Россети – личный кабинет». Аналогичная возможность реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.