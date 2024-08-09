Уникальная Зеленчукская ГЭС-ГАЭС отмечает 25-летие

25 лет назад начала работать Зеленчукская гидроэлектростанция (с 2016 года – ГЭС-ГАЭС). Уникальная станция, расположенная в Карачаево-Черкесии, стала важным элементом энергосистемы не только республики, но и всего юга России. Это единственная станция России, объединяющая в едином комплексе ГЭС и ГАЭС, а также крупнейшая электростанция КЧР, которая за четверть века произвела 8,3 млрд кВт⋅ч экологически чистой «зеленой» энергии и сегодня обеспечивает треть энергопотребления региона.

История электростанции началась в конце 50-х годов прошлого века, ее строительство было частью развития водохозяйственного комплекса Верхней Кубани. Институт «Гидропроект» предусмотрел возможность перенаправления воды из бассейна рек Большой и Малый Зеленчук в Кубань. Помимо выработки электроэнергии таким образом обеспечивалось орошение сельхозугодий. Масштабное строительство развернулось в 1976 году. Практически одновременно гидростроители возводили станционный узел, водозаборный гидроузел на реке Аксаут и деривационный перебросный канал с системой тоннелей и дюкеров.

С распадом СССР строительство гидростанции было приостановлено. В середине 90-х проект возобновили, в 1999-м состоялся пуск первого гидроагрегата, в 2002-м – второго. В 2016 году на базе станции реализовано новаторское инженерное решение: с использованием ранее построенных сооружений ГЭС создана гидроаккумулирующая электростанция. Помимо достройки водоводов верхнего бьефа и монтажа обратимых гидроагрегатов в существовавшие кратеры, строители возвели нижний бассейн и проложили по дну Кубани уникальные водоводы. В здании ГЭС-ГАЭС были установлены два обратимых гидроагрегата мощностью по 70 МВт, установленная мощность электростанции выросла до 300 МВт.