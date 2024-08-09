В Хакасии «Россети Сибирь» решают проблему перегруза сети в «Изумруде»

4 часа назад
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Источник:
Россети Сибирь
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Решение проблем перегруза маломощных сетей электроснабжения, что приводит к отключениям потребителей, стало основным в работе хакасских энергетиков в этом году.

Сети «Изумруда» взяты на баланс «Хакасэнерго» шесть лет назад и на 2019 год были включены первые мероприятия по приведению дачных сетей в порядок. Сети, построенные в свое время самими дачниками под летние «шесть соток», оказались не готовы к нагрузкам. Только на первом этапе выполнена замена 52 опор, плюс установлены железобетонные приставки и выправлены опоры. за несколько лет энергетики провели замену голого провода на самонесущий изолированный (СИП).

Еще одним осложняющим фактором в «Изумруде» энергетики отмечают увеличение количества самих объектов, требующих дополнительной мощности. Если в мае 2018 года приняли на обслуживание 568 абонентов, то на июль текущего года их число выросло до 731 домовладения. А это дополнительное утяжеление для существующих сетей. Если сопоставить объемы выполненных работ по надежности и качеству, то на «Изумруд» за эти годы направлено  треть от вложений «Хакасэнерго» в ремонт райцентра Ширинского района.

И даже этого недостаточно для бесперебойной работы энергообъектов: без учета возможностей сети, жители начали самостоятельно переводить дома на электроотопление. А по количеству домовладений дачное общество сопоставимо с теми же поселком Расцвет и селом Зеленое.  

Дачное общество - одно из приоритетных объектов, включенных в отдельную программу мероприятий по предотвращению повреждения оборудования в результате перегруза.

Работы по самой программе начались еще поздней осенью прошлого года, когда с понижением температур потребление электричества повысилось в разы. В ноябре дома садоводов были переключены на другую питающую линию - именно это позволило «пережить» зиму. Уже в январе и мае заменили две трансформаторные подстанции. Также весной произвели частичную реконструкцию сетей по улицам Сиреневая, Заречная, Лазурная, Весенняя.

В том числе под «Изумруд» энергетики уже заменили на подстанции «Ташеба-Сельская» один из двух силовых трансформатора: с 6,3 мегавольтампер (МВА) на 10 МВА. Усилили и сеть 0,4 киловольт, заменив провод на большее сечение по улицам Озерная, Ягодная, конечные дома улиц Клубничная, Кленовая, Яровая. Осенью энергетики заменят на полукилометровом участке линии 10 киловольт провод на большее сечение.

Помимо мероприятий для «Изумруда» в общей сложности на программу повышения надежности заложено 163,7 миллиона рублей – это строительство пяти новых питающих линий для с. Калинино и п. Расцвет. В деревне Чапаево энергетикам предстоит вынести участок линии электропередачи в районе конно-туристический комплекса и построить новую вдоль трассы, что значительно улучшит схему энергоснабжения. В планах замена опор и голого провода на СИП за дамбой, а также реконструкция линии по улице Цветочная, где также заменят провод на большее сечение.

Еще одним из знаковых мероприятий для повышения надежности энергоснабжения для нескольких населенных пунктов станет реконструкция подстанции «Юго-Западная», здесь предстоит дополнительно установить мобильную подстанцию 1*25 мегавольтампер, что позволит снизить основную нагрузку на энергообъект.

Как отмечают в «Хакасэнерго», реализуемые мероприятия являются временным решением проблемы перегруза центров питания и основных питающих линий для прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. Основные задачи, стоящие перед регионом, не допустить снижения темпов по реконструкции существующих объемов и планирование мероприятий по развитию энергетики республики в целом.

Именно поэтому «Россети Сибирь» вышли с предложением заключить регуляторное соглашение, представив на рассмотрение правительству Хакасии несколько моделей расчетов. В свою очередь филиал получит возможность, своевременно отвечать на те вызовы, которые есть в регионе: неважно, резко выросла мощность или, наоборот, энергетики наперед создали мощности для техприсоединения потребителей и обеспечивают надежность.

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