Энергетики обеспечили условия для подключения новых потребителей в коттеджном поселке Евсеево

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Так, специалисты «Мособлэнерго» обеспечили условия для подключения новых потребителей в коттеджном поселке Евсеево в Павлово-Посадском городском округе. Работы выполнены в рамках исполнения договоров технологического присоединения.

В начале августа в подстанции КТП-268 взамен трансформатора 250 кВА установили трансформатор мощностью 400 кВА. Помимо возможности присоединения новых абонентов данные мероприятия также повысили качество и надежность электроснабжения более 160 действующих потребителей.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.