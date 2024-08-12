Энергетики повысили надежность электроснабжения старейшего месторождения в ЯНАО

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Карамовская» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр обеспечивает электроснабжение инфраструктуры одноименного месторождения нефти, разработку которого ведет «Газпромнефть». Стоимость работ составила свыше 1,5 млн рублей.

Энергетики выполнили капитальный ремонт двух маслонаполненных выключателей 110 кВ. Специалисты произвели полное техническое обслуживание коммутационных аппаратов. Осуществили диагностику и анализ основных узлов выключателей, заменили изолирующие тяги и цилиндры, дугогасительные камеры, фарфоровые покрышки, а также выполнили сушку и регенерацию трансформаторного масла. Помимо этого, на энергообъекте проведен текущий ремонт двух силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд. Непрерывная подача электричества потребителям во время плановых работ осуществлялась от резервных источников питания.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке электросетевого комплекса Арктического региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. Своевременно выполненные работы на подстанции позволили повысить надежность электроснабжения одного из старейших нефтяных месторождений ЯНАО, которое было открыто в 1975 году.