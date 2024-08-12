Кабмин выделил еще 3 млрд рублей на энергоинфраструктуру в Донбассе и Новороссии

Кабмин выделил дополнительные 3 млрд рублей на поддержку энергетической инфраструктуры в Донбассе и Новороссии. О подписании соответствующего постановления объявил на совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Продолжаем здесь (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - прим. ТАСС) активную работу по формированию комфортной среды для жизни, в том числе принимаем меры для обеспечения стабильного функционирования энергетической инфраструктуры, - рассказал премьер. - Для этого правительство выделило 3 млрд рублей на формирование необходимых материально-технических резервов".

"Предоставленные субсидии позволят оперативно проводить обслуживание и ремонт критически важного оборудования", - отметил глава правительства.

Мишустин напомнил, что аналогичную сумму кабмин уже выделял на те же цели в июле.