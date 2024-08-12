Латвийский системный оператор планирует инвестировать € 444,85 млн в развитие передающей сети в течение следующих десяти лет

Латвийский системный оператор AS Augstsprieguma tīkls (AST) представил на рассмотрение отраслевого регулятора – Комиссии по регулированию коммунальных услуг – План развития передающей системы Латвии на 2025-2034 гг.*, в соответствии с которым в развитие передающей сети планируется инвестировать € 444,85 млн до 2034 г., из которых € 82,12 млн будут предоставлены Европейским союзом.

По словам члена правления АСТ Арниса Даугулиса, ожидается, что в следующем году прибалтийские энергосистемы начнут синхронную работу с энергосистемой Континентальной Европы, что является одним из стратегических приоритетов для АСТ и предпосылкой энергетической независимости Латвии. Интеграция инновационного инерционного оборудования и СНЭЭ в передающую сеть является одним из важнейших инвестиционных проектов для успешной синхронизации энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы. Кроме того, приоритетом для АСТ в ближайшие годы станет подключение к национальной энергосистеме крупных электростанций, работающих на ВИЭ. На ПС AST в Резекне и Туме уже начато строительство СНЭЭ на базе аккумуляторных батарей совокупной мощностью 80 МВт и энергоемкостью 160 МВт*ч, которые важны для надежности латвийской энергосистемы. Современные СНЭЭ обеспечат высокоскоростной и автоматически активируемый резерв для регулирования частоты и перетоков мощности, необходимый для синхронизации. Кроме того, использование СНЭЭ в качестве резерва частотного регулирования более экономично, чем использование для этих целей большинства типов традиционной генерации. Наличие таких высокоскоростных резервов мощности будет играть важную роль как при синхронной работе с европейскими энергосистемами, так и для обеспечения надежности энергосистемы по мере интеграции в нее генерации на базе ВИЭ. Также продолжаются работы по установке трех синхронных компенсаторов (СК) в Гробиньше, Венстпилсе и Ликсне, которые важны для синхронизации с энергосистемой Континентальной Европы. Каждый СК будет иметь реактивную мощность 100 МВАр и обеспечивать необходимую латвийской энергосистеме инерцию в размере 2090 МВА/сек. Установка СК не только обеспечит уровень инерции, необходимый для поддержания стабильной частоты в национальной энергосистеме, но и защиту подключенных к энергосистеме СЭС и ВЭС в режимах короткого замыкания. Помимо латвийской энергосистемы СК будут установлены в Литве и Эстонии – по три в каждой из энергосистем. В период до 2034 г. АСТ планирует ежегодно инвестировать от € 30 млн до € 38 млн евро в реконструкцию ПС 330 кВ и ПС 110 кВ, ЛЭП и РУ в целях обеспечения надежной работы передающей системы и бесперебойной поставки электроэнергии потребителям в необходимом им объеме.

План развития передающей системы Латвии на 2025-2034 гг. учитывает динамику подключения к передающей системе генерации на базе ВИЭ, а также перспективные электросетевые проекты в регионе Балтийского моря, включая потенциальные электрические соединения между энергосистемами Латвии и Швеции, стран Балтии и Германии, которые могут обеспечить в будущем возможности для экспорта электроэнергии, произведенной в Латвии. Совокупная пропускная способность, зарезервированная для подключения объектов генерации на базе ВИЭ, на данный момент составляет 6 ГВт. В ближайшие три года к национальной энергосистеме планируется подключить в общей сложности 44 объекта генерации на базе ВИЭ.

Официальный сайт AST https://www.ast.lv

* С полным текстом Плана развития передающей системы Латвии на 2025-2034 гг. можно ознакомиться на сайте АСТ (https://www.ast.lv/lv/content/elektroenergijas-parvades-sistemas-attistibas-plans).