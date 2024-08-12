На южных участках М-4 «Дон» отремонтируют мостовые сооружения

Капитальный ремонт скоростной федеральной автодороги М-4 «Дон» пройдет в предгорных районах Краснодарского края, в том числе в курортном городе Горячий ключ. В ходе работ обновят левую часть путепровода через железную дорогу на 1335 км и правую часть моста через реку Кобза на 1400 км. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Плановый капитальный ремонт участков М-4 «Дон» с искусственными сооружениями позволит повысить безопасность движения и в целом улучшить транспортную ситуацию на подъездах к курортным зонам Северного Кавказа. Длина ремонтируемого путепровода над железной дорогой – 68,4 м, длина моста через Кобзу – 91,7 м», – сообщил эксперт Главгосэкспертизы России Денис Авдошин.

Проект включает укрепление конструкций мостовых сооружений, замену слоев дорожной одежды, а также обустройство обочин и откосов. После капитального ремонта расчетная скорость движения на участке трассы М-4 «Дон» IБ категории составит 120 км/ч. Категория автодороги на мостовых сооружениях будет соответствовать нормам II категории с расчетной скоростью 100 км/ч.

Застройщик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

Генеральный проектировщик – ООО «Сплайн».