Новые производства и инвестиции: благодаря поддержке города производители стройматериалов приобретают оборудование и расширяют промплощадки

12 авг. 2024, 18:00:13
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Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
ДИиПП
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Поддержка оказывается компаниям, производящим высокотехнологичную продукцию, товары первой необходимости, а также разработчикам перспективных инженерных решений.

С начала 2024-го благодаря поддержке города столичные производители стройматериалов привлекли свыше 10 миллиардов рублей инвестиций. Выделенные средства компании потратили на покупку оборудования, строительство новых производств, развитие экспортных направлений и на другие цели. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в своем тг-канале Сергей Собянин сообщил о том, что столичные предприятия смогли привлечь 150 миллиардов рублей благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства.

«Город продолжает оказывать планомерное содействие производителям, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. Например, за первое полугодие 2024-го благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичные компании, которые изготовляют строительные материалы, смогли привлечь свыше 10 миллиардов рублей. Средства были направлены на развитие производств, что приведет к увеличению выпуска продукции», — рассказал Максим Ликсутов.

Поддержка оказывается компаниям, производящим высокотехнологичную продукцию, товары первой необходимости, а также разработчикам перспективных инженерных решений. Мера помогает выполнять задачи по импортозамещению и наращивать технологический суверенитет.

«Город оказывает финансовую и нефинансовую помощь промышленным предприятиям столицы. Для этого создаются комфортные условия, повышается инвестиционная привлекательность и предоставляется широкий пул мер поддержки. Одна из них – льготные инвестиционные кредиты, которые могут получить производители под 3 процента годовых на срок до 3 лет в размере до 3 миллиардов рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, столичное предприятие «Альфа» привлекло 500 миллионов рублей на строительство нового современного производственного комплекса по выпуску железобетонных изделий и товарного бетона. Благодаря выделенным средствам завод сможет нарастить выпуск продукции, которая используется при возведении жилых домов и имеющей важное значение для города инфраструктуры крупнейшими застройщиками Москвы и Московской области.

Другая столичная компания привлекла льготный кредит в размере 10 миллиардов рублей на срок в 5 лет. На выделенные средства предприятие построит промплощадку общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. На заводе будут производить различные строительные материалы, например, металлоконструкции и паркетные доски. После выпуска эти изделия будут применятся в строительстве зданий разных типов.

Также, ранее город поддержал предприятие «МонАрх», которое привлекло кредит в размере 10 миллиардов рублей, из них льготных 3 миллиарда. Выделенные средства пошли на строительство экспериментального и основного завода площадью 160 тысяч квадратных метров. Предприятие специализируется на модульном домостроении: квартиры строят прямо на производстве, а затем на объектах в короткие сроки собирают будущий дом из готовых частей.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

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