Остановочными пунктами высокоскоростной магистрали в Москве станут четыре городских вокзала

В столице планируется разместить четыре остановочных пункта первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1), где пассажиры смогут пересесть на станции метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Длина ВСМ-1 в черте столицы составит 25,2 километра. В границах города появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее и быстрее осуществлять пересадку на некоторые станции метро и МЦД на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград — Крюково. В настоящий момент специалисты Москомархитектуры с участием Института генплана Москвы занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру столицы, разработкой градостроительной документации», — рассказал Владимир Ефимов.

Соглашение по строительству ВСМ-1 подразумевает создание инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом, а также приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов. Специалисты будут применять отечественные технологии и оборудование.

Первый выделенный высокоскоростной маршрут улучшит пропускную способность железных дорог, разгрузит аэропорты, а также будет способствовать росту внутреннего туризма и деловой активности.

«С запуском ВСМ-1 добраться из Зеленограда в центр Москвы можно будет всего за 14 минут, а из Твери — за 39 минут. Реализация проекта даст значительный импульс для развития отечественного машиностроения, технологий, интеллектуальных систем, сервисов пассажирских железнодорожных перевозок. Но главное — позволит повысить качество жизни в регионах, по территории которых пройдет магистраль. Мы проводим в столице необходимые работы по модернизации транспортной инфраструктуры для ВСМ-1, как поручил Сергей Собянин», — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В результате не только появится возможность быстро и комфортно добираться из одного города в другой, но и будет сформирована интермодальная транспортная система (когда все средства передвижения работают как единый механизм).

Вокзал Зеленоград — Крюково станет не только конечной северной станцией МЦД-3, но и первым остановочном пунктом ВСМ-1 в столице на пути из Санкт-Петербурга. Уже сейчас станция стала настоящим транспортным хабом — здесь проходит более 30 маршрутов наземного транспорта. Для удобства пассажиров территория вокруг вокзала спроектирована так, чтобы путь от автобуса до МЦД-3 занимал всего одну-две минуты, добавила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Кроме того, остановочными пунктами ВСМ-1 на территории столицы станут станции Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. На московском городском вокзале Петровско-Разумовская пассажиры смогут пересесть на МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую ветки. На станции Рижская можно перейти на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также на Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии. На Ленинградском вокзале есть пересадка на МЦД-2, МЦД-4, Сокольническую и Кольцевую линии метро.

На всех станциях появятся транспортно-пересадочные узлы. Подземные и надземные конкорсы сделают пересадки комфортнее и свяжут городские территории. По словам первого заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, перед специалистами стоит задача повышения доступности и безопасности остановочных пунктов.

Первая высокоскоростная магистраль пройдет через шесть субъектов Российской Федерации и свяжет Центральный и Северо-западный транспортные узлы, в которых проживают более 40 миллионов человек — это почти 30 процентов процентов от всего населения страны. Планируется, что после завершения строительства ВСМ-1 пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 4,2 раза.