Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии

Почти две тысячи жителей Новосибирска остались без света из-за повреждений кабельных линий. Об этом в понедельник информирует пресс-служба «Региональных электрических сетей». По информации компании, сегодня во второй половине дня несколько кабельных линий повредились сначала в Ленинском районе Новосибирска, а после – в Октябрьском (в районе жилого массива Закаменский). Около 6...