В «Россети Ленэнерго» стартовал корпоративный чемпионат для кабельщиков по стандартам АРПН

В учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялось торжественное открытие чемпионата профессионального мастерства персонала по стандартам Агентства развития профессий и навыков (АРПН) по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

В течение недели за звание лучших будут бороться 12 команд энергетиков со всей страны.

Участникам предстоит пройти несколько этапов и продемонстрировать навыки монтажа соединительной кабельной муфты 10 кВ на 3D-макете, монтажа переходной термоусаживаемой муфты и концевой термоусаживаемой муфты, а также подключение кабеля к ячейке 10 кВ. Оценивать профессионализм энергетиков будет экспертная комиссия.

«Символично, что лучшие специалисты по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» определятся именно у нас, в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго», ведь этот год - особенный: наш филиал «Кабельная сеть» в этом году отмечает 100-летие. Мы гордимся, что Петербург стал «колыбелью» кабельного дела – первые опыты по прокладке подземных линий прошли именно в нашем городе. Чемпионат – отличная возможность отработать все необходимые навыки и проверить имеющиеся знания», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

Соревнования направлены на оценку и совершенствование уровня профессиональной подготовки персонала, повышение культуры безопасности и охраны труда, а также обмен передовым опытом. «Россети» ежегодно проводят открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства, поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодежи.