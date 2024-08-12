Гидроагрегат №4 Бурейской ГЭС выведен в плановый капитальный ремонт

На Бурейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начался плановый капитальный ремонт гидроагрегата №4. Работы проводятся в соответствии с производственной программой и годовым графиком ремонта основного оборудования филиала на 2024 год.

В течение полутора месяцев планируется произвести ремонт генератора, гидротурбины, аварийно-ремонтного затвора и сороудерживающей решетки, а также силового трансформатора класса напряжения 500 кВ. Основные работы по ремонту оборудования проводятся специалистами Зейского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро), ремонт трансформатора — собственными силами филиала.

В настоящее время проведена проверка основных механических параметров технического состояния четвертого гидроагрегата, таких как: линия, уклон вала, биение зеркального диска подпятника и тормозного диска, проверка воздушного зазора и форма ротора-статора. Весь комплекс работ направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации гидроагрегата, а также восстановление технико-экономических характеристик, близких к проектным.

В истории станции это уже третий капитальный ремонт ГА-4. Первый состоялся в 2011 году, второй — в 2018 году. Наработка гидромашины с начала эксплуатации (с октября 2005 года) составляет 85 тыс. 417 часов. За это время четвертый гидроагрегат выработал более 16,5 млрд. кВт·ч, что составляет около 15% от общей выработки Бурейской ГЭС.