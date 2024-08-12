Момские энергетики продолжают ремонтную кампанию

Энергетики Момского РЭС АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) продолжают подготовку сетевого комплекса к работам в зимний период в соответствии с планом-графиком.

Персонал Момского РЭС выполняет большой объем работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи. Энергетики произвели замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на электрических сетях напряжением ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 5,5 км. в населенных пунктах Соболох и Хонуу, а также ВЛ-10 кВ «Соболох — Победа» протяженностью 3,8 км. На линии «Соболох — Победа» проведут расчистку 0,5 га просеки хозяйственным способом. Применение СИП сводит к минимуму риски возникновения технологических нарушений.

Энергетиками ведется техническое обслуживание трансформаторных подстанций. В настоящее время ведется установка трансформаторной подстанции и строительство ВЛЗ-6 кВ протяженностью 0,8 км для подключения к электрическим сетям объекта АО «Якутоптторг».

Жители сел Хонуу, Сасыр, Кулун-Елбют, Чумпу-Кытыл обеспечены надежным электроснабжением за счет работы автоматизированных гибридных электрокомплексов (АГЭК) общей мощностью 6,3 МВт.