Момские энергетики продолжают ремонтную кампанию
Энергетики Момского РЭС АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) продолжают подготовку сетевого комплекса к работам в зимний период в соответствии с планом-графиком.
Персонал Момского РЭС выполняет большой объем работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи. Энергетики произвели замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на электрических сетях напряжением ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 5,5 км. в населенных пунктах Соболох и Хонуу, а также ВЛ-10 кВ «Соболох — Победа» протяженностью 3,8 км. На линии «Соболох — Победа» проведут расчистку 0,5 га просеки хозяйственным способом. Применение СИП сводит к минимуму риски возникновения технологических нарушений.
Энергетиками ведется техническое обслуживание трансформаторных подстанций. В настоящее время ведется установка трансформаторной подстанции и строительство ВЛЗ-6 кВ протяженностью 0,8 км для подключения к электрическим сетям объекта АО «Якутоптторг».
Жители сел Хонуу, Сасыр, Кулун-Елбют, Чумпу-Кытыл обеспечены надежным электроснабжением за счет работы автоматизированных гибридных электрокомплексов (АГЭК) общей мощностью 6,3 МВт.
«Энергообъекты филиала обеспечены необходимым объемом ГСМ для успешного прохождения осенне-зимнего периода. Персонал Момского РЭС приступает к завершающим этапам ремонтной кампании 2024 года», - рассказал главный инженер Момского РЭС Андрей Харитонов.