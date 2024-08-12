«Россети» направят 5,6 млрд рублей в 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве рассмотрели проекты, направленные на увеличение надежности и пропускной способности сетевой инфраструктуры региона, технологического присоединения новых потребителей. Также обсуждались вопросы тарифной политики, реализация закона о системообразующих территориальных сетевых организациях.

«Мы заинтересованы в модернизации системы энергоснабжения в крае. У нас есть территории, где надо сделать более устойчивым снабжение потребителей, в первую очередь на Кавказских Минеральных Водах. Есть динамично развивающиеся промышленные зоны, где надо увеличивать резервы энергосетевой инфраструктуры. Рассчитываю, что в партнерстве с «Россетями» мы сможем решить эти вопросы. Это позволит повысить благополучие земляков, обеспечит развитие и рост всей краевой экономики», — сказал Владимир Владимиров.

«На Ставрополье активно развиваются как «флагманские» для региона сферы агропромышленности и туризма, так и наукоемкие производства, растут темпы ввода жилья, а также транзитные транспортные потоки. Этим обусловлена активная работа в сетевом комплексе. В 2024 году Группа «Россети» направит на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры края свыше 5,6 млрд рублей», – сказал Андрей Рюмин.

В числе крупнейших проектов, которые уже реализованы, он отметил создание схемы выдачи мощности Труновской ветроэлектростанции. До конца года планируется реконструкция подстанций и линий электропередачи 110-500 кВ, питающих Невинномысск, курорты Кавказских Минеральных Вод.

Кроме того, «Россети» в 2024 году приступили к реконструкции объектов магистрального комплекса для усиления межрегиональных связей. За первые шесть месяцев компании Группы подключили к сетям почти 2 тыс. потребителей в крае.

Владимир Владимиров и Андрей Рюмин также обсудили перспективные мероприятия по повышению надежности электроснабжения Ставрополя и Предгорного муниципального округа, подготовку к осенне-зимнему периоду. Работы идут в соответствии с графиками. Утвержденный объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта Группы «Россети» в 2024 году в регионе увеличен на 34% и составляет почти 1,5 млрд рублей.