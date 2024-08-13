Corre Energy and SemperPower планируют инвестировать € 300 млн в строительство СНЭЭ суммарной энергоемкостью 640 МВт*ч в Нидерландах

13 авг. 2024, 16:30:05
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Источник:
АО СО ЕЭС

Нидерландские энергокомпании Corre Energy* и SemperPower** создали совместное предприятие для реализации проектов строительства СНЭЭ с двухчасовым циклом разрядки суммарной энергоемкостью 640 МВт*ч в Нидерландах. Объем инвестиций в строительство СНЭЭ составит около € 300 млн. Ожидается, что строительство СНЭЭ станет ключевым решением для обеспечения надежности функционирования энергосистемы Нидерландов и позволит решить проблему растущей мощности генерации на базе ВИЭ.

В рамках совместного предприятия SemperPower обеспечит поиск и поставку комплектующих для СНЭЭ. Кроме того, компания займется заключением соглашений с отдельными партнерами и вопросами финансирования проекта. SemperPower провела анализ спроса и цен на поставку электроэнергии, выработанной СНЭЭ, а также подтвердила экономические прогнозы, согласованные ранее сторонами. Что касается Corre Energy, проект строительства СНЭЭ является расширением плана компании по строительству накопителя энергии на сжатом воздухе (compressed air energy storage, CAES). По информации Corre Energy, новая СНЭЭ будет использовать ту же электросетевую инфраструктуру, что планировалось использовать для CAES.

Corre Energy и SemperPower планируют подписать соглашения о поставках электроэнергии, вырабатываемой СНЭЭ, сроком на десять-двенадцать лет, чтобы исключить финансовые риски. На начальном этапе финансирование проекта составит € 7 млн. Обе компании намерены принять окончательное инвестиционное решение по проекту к концу 2025 г. Это позволит перейти на следующий этап реализации проекта. Ввести в коммерческую эксплуатацию СНЭЭ планируется в 2026 г. По информации Corre Energy, новые СНЭЭ и CAES станут региональным многофункциональным центром по хранению энергии.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy https://www.nsenergybusiness.com

* Компания SemperPower занимается разработкой, финансированием и эксплуатацией СНЭЭ на базе аккумуляторных батарей. 

** Компания Corre Energy специализируется в области разработки и эксплуатации долговременных накопителей энергии.

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