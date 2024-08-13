Энергетики обеспечат подключение гостиничного объекта в Электростали

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Так, специалисты «Мособлэнерго» обеспечат условия для подключения строящегося частного гостиничного комплекса в Электростали. Мероприятия реализуются в рамках договора технологического присоединения трех объектов на ул. 2-й Поселковой.

Для подключения к сетям трех заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 150 кВт в начале августа начались работы по прокладке кабельной линии протяженностью 200 м. По данной КЛ-0,4 кВ новые потребители будут запитаны от трансформаторной подстанции ТП-101. Работы планируется завершить в ближайшее время.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.