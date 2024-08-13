Энергетики выполнили 85% работ по программе повышения надежности электроснабжения жителей Подмосковья

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» выполнили 85% работ. С начала года завершены мероприятия по 279 электросетевым объектам.

Одним из лидеров по объему работ является Павлово-Посадский г. о. В рамках программы в округе энергетики заменили 79 опор, 6,9 км провода/кабеля на ЛЭП, отремонтировали оборудование двух подстанций, реконструировали и построили 6,4 км линий электропередачи и ввели в эксплуатацию две ТП. В частности, в Павловском Посаде на ул. Революции реконструировали распределительную подстанцию — заменили трансформатор 250 кВА на 400 кВА, тем самым улучшив качество подачи энергии в дома, расположенные на ул. Розы Люксембург и Кирова. Также реконструировали воздушную линию ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,8 км для повышения надежности электроснабжения потребителей по адресам: 2-й проезд М. Горького, 1-й проезд М. Горького, ул. М. Горького, ул. К. Маркса, ул. Мира, ул. Крутобережная, ул. 1 Мая.

Всего с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 452 опоры и 62,5 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали и построили 72,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 64 подстанции.

«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,4 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. Работы завершат до начала отопительного сезона.