Готов монолит офисного центра рядом со станцией метро «Пыхтино»

​Завершены монолитные работы в четырех корпусах многофункционального офисного центра в деревне Пыхтино района Внуково ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на объекте продолжается внутренняя кладка стен и перегородок, начался монтаж внутренних инженерных сетей.

«Класс энергоэффективности будущего офисного центра – B. В строительстве зданий с таким классом используются более современные проектные решения и материалы. Они позволяют экономить до 40% средств на отоплении, охлаждении и электричестве. Завершить строительство офисного центра запланировали в 2025 году. Реализация проекта даст жителям близлежащих территорий около 4,6 тыс. новых рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.

Площадка строительства здания расположена по адресу: квартал 9, земельный участок 1. Общая площадь корпусов превысит 43 тыс. кв. м.

Девелопер проекта – инвестиционная группа «Абсолют». Инвестор планирует в ближайшее время приступить к кровельным, фасадным работам и остеклению здания.

Офисный центр в деревне Пыхтино возводится в рамках соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина. По соглашениям инвесторы построят в ТиНАО 17 офисных центров, где смогут найти работу около 33 тыс. человек», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Особенность бизнес-центра заключается в авторской архитектурной концепции проекта. В фасадных решениях зданий предусмотрены панорамные окна в пол, повышающие коэффициент естественной освещенности помещений, а также использование материалов, близких к природным цветам и фактурам. Так, оформление внешнего контура корпусов будет выполнено из панелей и керамогранита терракотового и светло-бежевого оттенка.

Еще одно архитектурное решение бизнес-центра – наличие открытых эксплуатируемых террас для отдыха. На территории объекта появится пешеходный променад, который соединит пространство между офисными зданиями. Его дополнят местами отдыха и верандами кафе.

Также предусмотрена парковка почти на 250 машино-мест с местами для зарядки электромобилей.

«Помимо строительства бизнес-центра, на территории площадью 2,9 га разместят собственную автоматизированную котельную. Сегодня на площадке разработаны котлованы под котельную и резервуар. В ближайшее время строители приступят к устройству монолитных фундаментных плит для дымовой трубы, локальных очистных сооружений и подземных резервуаров», – добавил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Деловой центр возводится с января этого года, весь цикл его строительства проходит под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора.

«В ходе недавней выездной проверки наши сотрудники совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз исследовали геометрические параметры монолитных и сборных конструкций, толщину защитного слоя бетона, а также класс арматурной стали на соответствие требованиям проектной документации. Общестроительная готовность четырех корпусов оценивается в 35%», – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Возможность трудоустроиться рядом с домом является одним из главных направлений развития Новой Москвы. Число рабочих мест здесь с момента присоединения округов к столице увеличилось в три раза. Сегодня оно превышает 290 тысяч.

Новые округа удобны для размещения крупных индустриальных объектов, так как есть свободные территории, принадлежащие как городу, так и инвесторам. Сегодня в ТиНАО расположено более 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий.

В последние годы сформировалось множество вакансий в сегменте потребительского рынка и услуг на предприятиях малого бизнеса, арендовавших помещения на первых этажах новых жилых комплексов. Открывшиеся здесь магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества дали городу более 20 тыс. дополнительных рабочих мест.