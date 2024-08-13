На Ставрополье отремонтируют два моста через реку Кубань на трассе Р-217 «Кавказ»

До конца 2026 года близ Невинномысска обновят параллельные сооружения на 229-м км федеральной автомобильной дороги Р-217 «Кавказ».

Двухполосные мосты длиной 145 м каждый ввиду естественного износа не справлялись с современными транспортными нагрузками – ежедневно здесь проезжает порядка 20 тыс. автомобилей. Итогом ремонта станет восстановление важных транспортно-эксплуатационных характеристик сооружений.

По заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» бригада мостостроителей восстановит железобетонные конструкции опор и пролетных строений. Затем специалисты устроят гидроизоляцию и смонтируют деформационные швы с полимербетоном, что обеспечит устойчивость мостов и плавный проезд автомобилей по ним. Кроме того, ездовое полотно, устроенное из бетона и двухслойного асфальтобетона, будет устойчиво к различным нагрузкам и деформациям. На подходах к сооружениям уложат три слоя асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки.

Комплекс ремонтных работ также включает пескоструйную очистку металлических пролетных строений с последующим нанесением антикоррозийного покрытия, установку барьерного и перильного ограждений, лестничных сходов, дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки. В настоящее время представители компании-подрядчика ведут подготовительные работы.

Напомним, что в июне 2024 года на правом сооружении через реку Кубань после прохождения тяжеловесного транспорта образовалась сквозная деформация плиты проезжей части пролетного строения. Движение сейчас осуществляется только по левому мосту по двум полосам.