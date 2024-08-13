Новое российско-белорусское производство в области электроники планируется создать в нижегородском технопарке «Волга»

Белорусское ОАО «Интеграл», НПО «Промышленный капитал» и нижегородский технопарк «Волга» подписали соглашение о намерениях по организации на территории союзного государства производства комплектующих для изделий в области электроники.

Документ был подписан в присутствии заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

«В Нижегородской области сильная образовательная и научная база в сфере радиоэлектроники, а технопарк „Волга“ выступает одной из флагманских площадок для размещения производств в этой отрасли. Несмотря на то, что он был открыт только в прошлом году, резидентами технопарка уже стали пять компаний, вложено более миллиарда рублей в закупку оборудования для центра коллективного пользования. Новый проект знаменует укрепление кооперационных связей между Нижегородской областью и Республикой Беларусь», — отметил Андрей Саносян.

Управляющей компанией технопарка «Волга» выступает ООО «Прано групп».

«Электронная компонентная база, которую планируется производить в технопарке на Бору, может быть использована как предприятиями Республики Беларусь, так и российскими компаниями. Проект поможет не только снизить зависимость от импортных поставок, но и сделать шаг в развитии собственных компетенций в области радиоэлектроники», — подчеркнул руководитель управляющей компании технопарка «Волга» Дмитрий Гришин.

Напомним, технопарк «Волга» создан в г. о. г. Бор ООО «Прано групп» при поддержке Минпромторга РФ и правительства региона в 2023 году. В течение трех лет на развитие площадки из регионального и федерального бюджетов планируется направить около 900 млн рублей. Организация включена в реестр технопарков Минпромторга РФ.