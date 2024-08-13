В Курскую область перебросят резерв для стабильного электроснабжения

13 авг. 2024, 17:30:11
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РИА Новости
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В Курскую область будет переброшен подвижной аварийный резерв для обеспечения стабильного электроснабжения жителей региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он сообщил, что встретился с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилёвым, обсуждалась энергетическая безопасность региона.

"Сергей Евгеньевич подтвердил, что в наш регион будет переброшен подвижной аварийный резерв. Это позволит значительно ускорить устранение непредвиденных аварийных ситуаций, обеспечить стабильное электроснабжение потребителей и объектов критической инфраструктуры", - написал Смирнов.

Он подчеркнул, что в приграничных районах энергетики продолжают работать в сложной обстановке, с повышенным риском.

"Важно, чтобы электроснабжение населённых пунктов, нарушенное огневым воздействием со стороны ВСУ, было восстановлено в кратчайшие сроки. Сразу после того, как ситуация становится безопасной, бригады выезжают для работы", - отметил Смирнов.

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