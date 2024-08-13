Выдано разрешение на строительство бизнес-центра на севере Москвы

В Левобережном районе построят многофункциональный общественно-деловой комплекс. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Стройплощадка будет расположена по адресу: Ленинградское шоссе, земельные участки 63/7, 63/8/1.

«Комитет оформил необходимую разрешительную документацию, которая позволяет застройщику приступить к возведению объекта. Здание общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров будет 16-этажным. С третьего этажа и выше расположатся офисы со свободной планировкой суммарной площадью более 15,5 тысяч квадратных метров, рассчитанные на 1200 рабочих мест», — отметил Антон Слободчиков.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора, проектом предусмотрено два паркинга: подземный — на 76 машино-мест, и на втором этаже, рассчитанный на 39 автомобилей. Также в деловом центре выделят два помещения для кафе.

Объект будет иметь прямоугольную форму и панорамное остекление. Здание оборудуют современными инженерными системами, мощной системой вентиляции, шестью скоростными бесшумными лифтами, видеоконтролем на этажах и в общественных зонах, а также двухступенчатой системой очистки воды.

Прилегающая к бизнес-центру территория будет благоустроена и озеленена — специалисты высадят кустарники и разобьют газоны. На территории выполнят мощение и расставят скамейки.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, все этапы строительства будут проходить под надзором инспекторов Комитета. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований строительных конструкций и материалов.

Деловой центр станет частью проекта «Северный Порт», согласно которому планируется построить 330 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, организовать улично-дорожную сеть и благоустройство — внутриквартальное и с созданием общественного пространства – набережной протяженностью 3,2 километра. Ранее было выдано разрешение на строительство первой очереди ЖК – трех корпусов переменной этажности на 1172 квартиры. Девелопером выступает компания Legenda.