Жилые комплексы для переселения по программе реновации построят в Конькове

В Конькове идет строительство трех жилых комплексов по программе реновации. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня на территории района Коньково для переселения по программе реновации строят два жилых комплекса площадью 53 тысячи квадратных метров по адресам: улица Введенского, владение 9 и улица Бутлерова, земельный участок № 34/2, участок № 1.2. Проектируется еще один жилой комплекс в шестом микрорайоне района Коньково (зона № 2.3)», — отметил Владислав Овчинский.

Все квартиры в новостройках сдадут с готовой улучшенной отделкой — жителям останется только распаковать перевезенные вещи. На первых нежилых этажах откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, секции для детей и взрослых, а в жилой части дома расположат вестибюли, комнаты для хранения колясок и велосипедов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в этом году планируется завершить строительство около 100 домов по программе реновации общей площадью более полутора миллионов квадратных метров. К концу 2024 года общий объем введенного в эксплуатацию жилья по программе превысит шесть миллионов квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек.