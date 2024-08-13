На всем протяжении М-12 «Восток» от Москвы до Казани обеспечено покрытие мобильной связью

Операторы «большой четверки» полностью завершили строительство и наладку телекоммуникационной инфраструктуры на протяжении всех 810 километров скоростной дороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

Сотовые операторы разместили на М-12 «Восток» базовые станции стандарта 4G (LTE) на 175 антенно-мачтовых сооружениях. Они обеспечивают водителей и пассажиров бесшовной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом как вдоль самой автомагистрали, так и на территории многофункциональных зон сервиса, где находятся АЗС, стоянки, зоны отдыха, кафе и магазины.

Скорость мобильного интернета на маршруте из Москвы в Казань на сегодняшний день составляет от 30 до 35 Мбит/с. Это дает возможность использовать GPS-навигацию, смотреть видео без задержек и буферизации, слушать музыку онлайн, быстро скачивать файлы и приложения, загружать фото и видео в социальных сетях.

«В основе подхода Госкомпании к развитию скоростных магистралей лежит клиентоцентричность. Дороги Автодора - это не только ровный асфальт с разметкой, освещением и барьерным ограждением. Это полноценная инфраструктурная услуга, которая включает возможность с комфортом отдохнуть в пути на современных зонах дорожного сервиса, круглосуточную помощь на дороге и качественную, высокоскоростную связь. Это особенно важно, ведь мобильная связь – это не только общение, навигация, цифровые сервисы и развлечения в пути, но в первую очередь безопасность всех участников движения», - подчеркнул глава Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Важно отметить, что Государственная компания «Автодор» под ключ готовит площадки для размещения телекоммуникационного оборудования операторов – от строительства инфраструктуры под размещение башен до подключения к энергосетям. Такой подход позволяет значительно сократить сроки обеспечения новых дорог устойчивой мобильной связью.

В настоящее время уже ведется работа по развертыванию мобильных сетей связи на новом, еще строящемся участке от города Дюртюли до поселка Ачит, который станет продолжением трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга.