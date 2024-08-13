«Россети Кубань» отремонтировали 54 трансформаторные подстанции в восточных районах края

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2024 года провели ремонт 54 трансформаторных подстанций и более 80 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 0,4-10 кВ.

На трансформаторных пунктах энергетики заменили предохранители, рубильники, разрядники, выполнили ремонт и замену заземляющих устройств, смонтировали новые автоматические выключатели, произвели доливку масла в силовой трансформатор.

На воздушных линиях электропередачи 0,4 и 10 кВ специалисты Армавирских электрических сетей заменили 262 опоры и 22 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП обладает большей пропускной способностью, более устойчив к ветровым нагрузкам, гололедообразованию и налипанию снега.

Энергетики также расчистили 26 га трасс охранных зон от древесно-кустарниковой растительности и заменили более 450 ответвлений в частные домовладения с использованием СИП, что позволит снизить риски электротравматизма и повысить надежность электроснабжения потребителей.

К началу осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. в распределительных сетях армавирского энергорайона планируется отремонтировать 74 трансформаторные подстанции, заменить 65 км провода, установить 900 новых изоляторов и 530 опор на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВ, расчистить порядка 50 га трасс ЛЭП.