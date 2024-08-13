Завод по производству СПГ за 7,5 млрд рублей построят в Кузбассе

В Топкинском районе Кемеровской области будет построен комплекс по сжижению природного газа мощностью 12 т в час. Соответствующее соглашение правительство региона подписало с ООО «Криогаз – Кузбасс», сообщает пресс-служба аппарата губернатора.

«Продукция будет использоваться в качестве газомоторного топлива для тяжелой карьерной техники, транспорта, а также для автономной газификации тепло- и электроэнергетических объектов. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 7,5 млрд руб., будет создано 71 новое рабочее место», — сказал врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

Строительство завода начнется в 2024 году. Первую очередь планируется сдать к 2026 году, выход на полную мощность намечен на 2032 год. Всего инвестиционный проект включает шесть технологических линий.

ООО «Криогаз – Кузбасс» зарегистрировано в Топках (Кузбасс) в 2020 году. Учредителем компании является ООО «Полюс Холода» (Москва). Основным видом деятельности предприятия является производство газа. Прибыль компании по итогам 2023-го составила 162 тыс. руб., что на 38% меньше года ранее.