Экспозицию «Росэлектроники» на «Армии-2024» посетили более 20 иностранных делегаций

Экспозицию холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) на форуме «Армия-2024» посетили более 20 зарубежных делегаций и свыше 50 делегаций военных структур РФ. Гостям выставки были представлены новейшие комплексы противодействия беспилотникам, системы автоматизированного управления войсками, оборудование связи и образцы перспективной ЭКБ.

Всего в рамках экспозиции предприятия «Росэлектроники» продемонстрировали более 500 разработок военного и гражданского назначения, многие из которых были представлены впервые.

Наибольший интерес у посетителей форума вызвала линейка средств противодействия БПЛА. На стенде холдинга были впервые представлены носимый комплекс РЭБ «Сурикат» для защиты личного состава и система радиоэлектронного подавления беспилотников «СЕРП-ВС6Д» для обеспечения безопасности стационарных объектов, разработанные НИИ «Вектор». Также впервые был продемонстрирован модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек» концерна «Созвездие», предназначенный для установки на бронетехнику, и окопный РЭБ «Чистюля» в форм-факторе кейса.

Премьерой форума стала обновленная командно-штабная машина МП32М1 пензенского «Радиозавода». Изделие предназначено для управления ракетными и реактивными частями и подразделениями. В новой модификации техника получила рабочее место оператора разведывательного беспилотника. Также предприятие впервые показало самый компактный комплекс управления артиллерией, способный работать с любыми артиллерийскими и минометными комплексами как отечественного, так и зарубежного производства.

Красноярское НПП «Радиосвязь» представило перспективные комплексы спутниковой связи. В частности, впервые демонстрировалась радиостанция «Лемма» для установки на мобильные объекты и обеспечивающая стабильную связь в движении.

НПП «Алмаз» впервые показало на выставке линейку компонентов для новейших космических платформ. На стенде были представлены лампы бегущей волны для перспективных спутников связи и волноводные переключатели для работы в составе космических аппаратов связи, навигации и телекоммуникации.